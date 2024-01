Neue Single: Ariana Grandes Musik-Comeback steht kurz bevor!

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Ariana Grande (30) ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Mit Songs wie "Thank U, Next" und "Dangerous Woman" hatte das Gesangstalent sein Können bereits unter Beweis gestellt. In den letzten Jahren wurde es musikalisch allerdings etwas still um sie – doch das soll wohl schon in wenigen Tagen der Vergangenheit angehören. Arianas neue Single kommt nächste Woche!

Diese freudige Nachricht verkündet die 30-Jährige mit einem Post auf ihrem Instagram-Account. Auf dem veröffentlichten Bild – das sich auch als das Single-Cover herausstellt – sieht man eine verschwommene Nahaufnahme von Arianas Gesicht, wobei ihre roten Lippen und das linke Auge hervorstechen. Dazu schreibt sie den Titel "Yes, and?" und das Datum 12. Januar – ab kommendem Freitag können sich die Fans der "7 Rings"-Interpretin wohl wieder von ihrer neuen Musik berauschen lassen.

Dass die Veröffentlichung neuer Hits schon in den Startlöchern steht, ließ die einstige "Victorious"-Darstellerin bereits zum Ende des vergangenen Jahres vermuten. Sie teilte eine Reihe Fotos und Videos, die sie im Studio und an einem potenziellen Set für ein Musikvideo zeigten. "Bis nächstes Jahr" kommentierte Ariana ihren Beitrag.

