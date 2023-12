Neues Album im neuen Jahr? Ariana Grande macht Andeutungen

Gute Nachrichten für alle Fans von Ariana Grande (30)! Mit Hits wie "Side To Side" oder "Break Free" feierte die Sängerin große Erfolge. In letzter Zeit wurde es musikalisch jedoch recht still um sie. Das letzte Album liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Doch schon bald soll das lange Warten auf neue Musik endlich ein Ende haben. Ariana wird nächstes Jahr ein neues Album herausbringen!

Das kündigte Ariana vor wenigen Tagen mit einem Instagram-Post an. Die 30-Jährige teilte eine Reihe Fotos und Videos, die sie im Studio und an einem potenziellen Set für ein Musikvideo zeigen. "Bis nächstes Jahr" betitelte die "God Is a Woman"-Interpretin ihren Beitrag. Außerdem verschickte sie an einige glückliche Fans Pakete, die einen roten R.E.M.-Lippenstift aus ihrer Beauty-Linie und eine Karte enthielten, auf der die gleichen Worte wie in ihrem Post standen.

Die Fans sind wegen der Ankündigung ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, ich freue mich so sehr!" oder "Ich kann es kaum erwarten! 2024 ist jetzt schon mein Lieblingsjahr", sind nur zwei von unzähligen Kommentaren unter Arianas Instagram-Beitrag.

