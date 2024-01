Süße Bilder: Ciara zeigt Baby Amoras erstes Fotoshooting!

Ciara (38) ist inzwischen Mutter von vier Kindern. Ihren ersten Sohn hatte die Sängerin 2014 in der Beziehung mit Rapper Future (40) bekommen. Mit ihrem aktuellen Partner Russell Wilson (35) durfte sie im April 2017 ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen und drei Jahre später einen weiteren Sohn. Im Dezember des vergangenen Jahres war es dann wieder so weit – Baby Nummer vier erblickte das Licht der Welt. Jetzt teilt Chiara einen Einblick von Amoras erstem Fotoshooting!

Auf dem Instagram-Account der "Level Up"-Interpretin können ihre Follower das niedliche Abenteuer mitverfolgen. Zuerst sieht man Amora von einem braunen Wickeltuch ummantelt. Danach wird das Mäuschen in einem weißen Fellkostüm mit Teddy-Ohren in einem kleinen Holzschlitten abgelichtet. Auf diesen Bildern hat sie sogar ihre Augen geöffnet und schaut gespannt in die Kamera. Und zu guter Letzt porträtiert die Fotografin den Spross, umhüllt von einem Blumenmeer.

Dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, machten der Quarterback und die gebürtige Texanerin mit einem Video bekannt. Darin präsentierte sie ihren wachsenden Babybauch. "Wenn du mich noch einmal so anschaust, machen wir noch ein Kind... Du bist mein Herz, ich bin deine Rippe", schwärmte die frischgebackene Mama damals zu dem Clip.

Anzeige

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / ciara Amora, Tochter von Sängerin Ciara

Anzeige

Instagram / ciara Ciara im August 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ciara ihr Baby im Internet zeigt? Nicht so schön. Sie ist die Mutter, sie darf entscheiden. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de