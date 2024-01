Golden Globes 2024: Das waren die schönsten Looks der Stars!

Die Preissaison in Hollywood hat begonnen! Gestern Abend war es endlich wieder so weit: Zum 81. Mal wurden in Beverly Hills die Golden Globes verliehen. Die Preisverleihung ließen sich auch die Promis nicht entgehen. So tummelten sich zahlreiche Stars auf dem roten Teppich. Dabei präsentierten sie sich in glamourösen Roben – und legten einen spektakulären Auftritt nach dem anderen hin. Promiflash zeigt euch die schönsten Outfits des Abends!

Taylor Swift (34) glänzte in einem figurbetonten Metallic-Kleid mit zarten Trägern. Dazu kombinierte die Sängerin lange, glitzernde Silberohrringe. Auch Timothée Chalamet (28) warf sich für die Preisverleihung ordentlich in Schale. Das klare Highlight seines Outfits: das glitzernde Jackett. Preisträgerin Margot Robbie (33) machte ihrer "Barbie"-Rolle wieder mal alle Ehre, indem sie in einem pinken, mit Pailletten besetzten Kleid einen regelrechten Wow-Auftritt hinlegte. Ihr Kollege Ryan Gosling (43) setzte hingegen auf einen schwarzen Anzug des Labels Gucci. Mit seinem halb aufgeknöpften Hemd gewährte der "Ken"-Darsteller tiefe Einblicke.

Ebenfalls tiefe Einblicke gewährte Heidi Klum (50) in einem roten trägerlosen Kleid mit sexy Beinschlitz. Auch Selena Gomez (31) setzte bei ihrem Outfit auf die Farbe Rot. Die Schauspielerin strahlte in einem asymmetrischen Kleid des Modelabels Giorgio Armani. Einen weiteren glamourösen Auftritt lieferte Jennifer Lopez (54). Die Sängerin begeisterte in ihrem rosafarbenen Kleid mit riesigen Rosenblüten an den Ärmeln.

