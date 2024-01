Timothée Chalamet sollte eigentlich in "Saltburn" mitspielen

Fast wäre es wohl Timothée Chalamet (28) geworden! Der Film "Saltburn" sorgt gerade für ziemlich viel Furore. In dem Thriller spielt Jacob Elordi (26) den attraktiven Felix, dem sein Kumpel Oliver, gespielt von Barry Keoghan (31), zum Verhängnis wird. Die Fans sind vor allem von den verstörenden Sexszenen und obszönen Handlungen begeistert. Tatsächlich sollte aber eigentlich Timothée die Rolle des verrückten Oliver übernehmen!

In einem Video der britischen Vogue plaudern die beiden "Saltburn"-Hauptdarsteller Jacob und Barry über ihre Rollen. Dabei enthüllt der The Kissing Booth-Star, dass die Regisseurin Emerald Fennell (38) ursprünglich Timothée im Kopf gehabt habe! "Sie sagte, dass sie Timothée Chalamet dafür haben wollte, und ich meinte: 'Hast du an Barry Keoghan gedacht?'", plaudert Jacob aus, allerdings mit einem Lachen. Barry prustet daraufhin auch los. Ob es sich vielleicht um einen Scherz der beiden handelt, ist unklar.

Eine Szene blieb den Zuschauern unter anderem im Kopf: Darin masturbiert Jacobs Rolle Felix in einer Badewanne, Oliver trinkt danach das Wasser daraus aus. Bei Jacob hat das aber nicht unbedingt zu Unbehagen geführt: "Ich war wirklich aufgeregt, als ich die Szene gelesen habe, weil man so etwas in Mainstream-Filmen nicht oft sieht", verriet der Australier kürzlich gegenüber Stream Wars. Ihn habe begeistert, dass die Regisseurin damit Grenzen sprengt.

Getty Images Jacob Elordi und Barry Keoghan auf der "Saltburn"-Premiere 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Barry Keoghan und Jacob Elordi, Co-Stars in "Saltburn"

