Eindeutig! Sabrina Carpenter erwähnt Barry in Coachella-Song

Jetzt singt sie sogar schon über ihn! So wie einige andere große Sänger verpackt auch Sabrina Carpenter (24) ihr Liebesleben in ihren Songs – und liefert so den klaren Beweis, dass die Romanze mit Barry Keoghan (31) schon ziemlich ernst geworden ist! In einem Video auf X hört man während ihrer Performance die Zeile: "Er trinkt mein Badewannenwasser, als wäre es Rotwein." Damit spielt die "Nonsense"-Interpretin auf die berühmte Szene des "Saltburn"-Stars an, in der Barrys vernarrte Filmfigur das benutzte Wasser aus der Badewanne trinkt, in welches Jacob Elordi (26) alias Felix Catton zuvor ejakulierte. Während Sabrina die Worte singt, formt sich ein breites Lächeln in ihrem Gesicht – das Publikum fängt an zu jubeln.

Ob Barry diese Ehrung auch live miterlebt hat? Am vergangene Wochenende unterstütze er seine vermeintliche Freundin bei ihrem allerersten Coachella-Auftritt noch aus dem Publikum. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, sieht man, wie sich der Ire in seinem Look aus weißem Tanktop, karierter Shorts und passendem Halstuch, unter die anderen Zuschauer gemischt hat. Ganz aufmerksame Festival-Besucher wollen sogar gesehen haben, dass er den Auftritt seiner Liebsten ganz stolz mitfilmte.

Den Tag vor ihrem zweiten großen Auftritt verbrachten Sabrina und Barry zusammen im Disney California Adventure Park. Dort turteln die beiden während ruhiger Momente in der Warteschlange, wie man auf Schnappschüssen sieht, die TMZ veröffentlichte. Sabrina schaut abgelenkt über ihre Sonnenbrille hinweg an ihrer Begleitung vorbei. Währenddessen greift sich 31-Jährige ihre Hand und schaut sie sich ganz hingebungsvoll an.

Getty Images Sabrina Carpenter beim Coachella 2024

Getty Images Barry Keoghan auf dem Coachella 2024

