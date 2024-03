Lässiger Look: Timothée Chalamet am Set von Bob-Dylan-Biopic

Die Dreharbeiten sind im vollen Gange! In "A Complete Unknown" möchte Timothée Chalamet (28) wieder einmal sein Schauspieltalent unter Beweis stellen. Dafür verkörpert der Dune-Star den legendären Sänger Bob Dylan (82). Auf Paparazzibildern sieht man den 28-Jährigen am Set in New York. Während er auf einer Parkbank sitzt, zieht er genüsslich an einer Zigarette und liest sich durch die Zeilen eines Briefes. Dabei steckt er in einer lässigen Jeans, einer braunen Wildlederjacke und passenden Cowboy-Boots. Die Frisur ist genau wie bei dem "Knockin' On Heaven's Door"-Interpreten lockig und wild gestylt.

Nicht nur der Freund von Kylie Jenner (26) ist bei dem Dreh des neuen Streifens um Bobs Leben dabei. Auch der "Fight Club"-Darsteller Edward Norton (54) ist mit von der Partie. Er schlüpft in die Rolle des 2014 verstorbenen Musikers Pete Seeger – ebenso Benedict Cumberbatch (47). Und auch die Schauspieler Boyd Holbrook (42) und Monica Barbaro (33) werden die Zuschauer zu sehen bekommen. Der "The Predator"-Star wird den Sänger Johnny Cash (✝71) darstellen und die "Top Gun: Maverick"-Bekanntheit wird als die Künstlerin Joan Baez (83) zu sehen sein.

Für das Schauspiel legt sich Timothée so richtig ins Zeug. Im Interview mit GQ verriet der Wonka-Darsteller, dass er sich für die Darstellung des Nobelpreisträgers das eingespielte Team von Kollege Austin Butler (32) zur Seite holte, der vor Kurzem in die Rolle des King of Rock 'n' Roll Elvis Presley (✝42) schlüpfte: "Ich habe im Grunde mit seinem gesamten 'Elvis'-Team für meine Dylan-Vorbereitungen gearbeitet." So helfen ihm der Dialekt-Coach und der Trainer für Gesang und Bewegung, das Beste aus sich herauszuholen und Bob so lebensecht wie möglich zu verkörpern.

Anzeige Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Timothée Chalamet bei den Dreharbeiten von "A Complete Unknown"

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler bei der kanadischen Vorführung von "Elvis"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Timothée ist eine gute Wahl für die Darstellung von Bob Dylan? Ja, er ist ein unglaublicher Schauspieler und passt perfekt in die Rolle. Na ja, ich finde ihn nicht ganz so passend... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de