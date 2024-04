Barry Keoghan supportet Sabrina bei ihrem Coachella-Debüt

Seit einigen Monaten halten sich die Liebesgerüchte um Schauspieler Barry Keoghan (31) und Sängerin Sabrina Carpenter (24) hartnäckig. Bislang haben sich die beiden dazu aber noch nicht persönlich geäußert – jedoch wurden sie zuletzt immer wieder turtelnd und sehr vertraut miteinander gesehen. Auch jetzt gibt es ein neues Indiz, dass die zwei ein Paar sind. Barry unterstützte seine Liebste nämlich am Freitag bei ihrem allerersten Auftritt auf dem Coachella-Festival. Während die 24-Jährige mit ihren Songs am Nachmittag die Bühne rockte, wurde der "Saltburn"-Star in der Menge auf dem Festival-Gelände entdeckt.

Paparazziaufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen den Hollywoodstar in einem weißen Tanktop und karierten Shorts. Dazu kombinierte der 31-Jährige ein passendes Halstuch und schlichte Sneaker. In diesem Outfit machte er nicht nur auf dem Gelände eine gute Figur, sondern auch vor der Bühne. Aufmerksame Fans erwischten den gebürtigen Iren nämlich dabei, wie er seine Sabrina ganz stolz filmte. Später fuhr Barry dann auch noch mit Sabrinas Golfwagen mit.

Zuletzt war der Hollywoodstar offiziell mit Alyson Kierans zusammen. 2022 konnten sie sogar ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Lange hielt ihre Beziehung aber dennoch nicht. In einem Interview mit GQ gab Barry Anfang des Jahres offiziell bekannt, dass er wieder Single ist. Allerdings soll er zu diesem Zeitpunkt bereits mit Sabrina angebandelt haben. Den Gerüchten zufolge daten sich Barry und die "Nonsense"-Interpretin seit Dezember 2023.

Getty Images Sabrina Carpenter beim Coachella 2024

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

