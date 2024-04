Sabrina Carpenter und Barry Keoghan turteln im Disney Park

Sabrina Carpenter (24) und Barry Keoghan (31) nehmen sich eine Auszeit vom Alltag und verbringen ein paar Stunden im Disney California Adventure Park. Auf Schnappschüssen, die TMZ vorliegen, sieht man die Sängerin und den "Saltburn"-Star, beim gemeinsamen Anstehen in der Warteschlange. In einem ruhigen Moment greift der Schauspieler nach der Hand seiner Liebsten. Während Sabrina über ihre Sonnenbrille hinweg in die Ferne schaut, kann Barry seinen Blick offenbar gar nicht von ihr lassen. Die "Feather"-Interpretin macht in ihrem Look aus Used-Jeans, bauchfreier Bluse und der welligen Frisur aber auch einen echt tollen Eindruck.

Am Freitagabend wird Sabrina wieder auf der Bühne des berühmten Coachella-Festivals stehen. Vergangenes Wochenende feierte die Blonde ihr dortiges Debüt – Barry war anwesend und unterstützte sie aus dem Publikum. Wie Just Jared berichtete, konnten aufmerksame Fans beobachten, wie der Filmstar den ersten Coachella-Auftritt der 24-Jährigen per Video festhielt. Später seien die beiden Turteltauben dann noch gemeinsam mit einem Golfwagen auf dem Gelände unterwegs gewesen.

Die Spekulationen um eine mögliche Beziehung der beiden halten sich nun schon seit mehreren Monaten. Immer wieder sieht man Sabrina und Barry zusammen bei Unternehmungen oder auf öffentlichen Veranstaltungen, wie etwa der Vanity Fair Oscar Party. Fans hofften bereits im Januar, dass die zwei bei den Golden Globes endlich ihr Paardebüt geben – vergeblich. Bis heute haben sich der Ire und die Musikerin nicht öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter beim Coachella-Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan auf dem Coachella 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Sabrina und Barry äußern sich bald öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus? Ja, ich hoffe doch! Nee, ich glaube mittlerweile, dass dazu nichts mehr kommen wird... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de