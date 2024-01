Dan Meurer will jetzt wieder als Realitystar durchstarten!

Es geht wieder los! Dan Meurer (35) machte in der Vergangenheit schon des Öfteren eine gute Figur vor der Kamera. Bekannt wurde die Kölner-Persönlichkeit in der Datingshow Prince Charming, in der um das Herz von Nicolas Puschmann (32) gekämpft wurde – jedoch ohne Erfolg. Daraufhin versuchte das Schauspieltalent sein Glück in der Serie Köln 50667 und zuletzt sah man den Fernsehstar bei dem Format #CoupleChallenge. Dan verrät Promiflash, wie es jetzt weitergehen soll!

Nach dem Aufenthalt in Finnland, wo die Reality-Bekanntheit mit Teampartner Michael Overdick um das Preisgeld kämpfte, wurde es beruflich etwas ruhiger. Dan habe sich im vergangenen Jahr in einer "Art Selbstfindungsphase" befunden, heißt es im Promiflash-Interview. Jetzt freue sich das Fernsehsternchen aber darauf, im Business wieder durchzustarten. "Ziel für die nächste Show ist natürlich 'Kampf der Realitystars'", berichtet Dan zuversichtlich. Promi Big Brother und das Dschungelcamp seien zwar weit entfernt, aber dennoch interessant. Auch andere Formate würden infrage kommen.

Privat scheint Dan die Ereignisse des Trash-TVs auch weiterhin verfolgt zu haben und verliert nach der Das große Promi-Büßen-Staffel im vergangenen Jahr kein gutes Wort über Hobby-Bauer Patrick Romer (28). "Für mich war Patrick immer ein manipulativer Mensch, der total egoistisch ist, wie er letztes Mal im Sommerhaus bewiesen hat", lautet es gegenüber Promiflash.

privat Dan Meurer, Realitystar

Instagram / dan.meurer.official Daniel Meurer, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, Reality-TV-Star

