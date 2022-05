Oh, oh, da muss wohl jemand mal dringend Dampf ablassen! Auch in diesem Jahr flimmerte #CoupleChallenge wieder über die Bildschirme. Im eisigen Finnland stellten sich einige prominente Paare den harten Prüfungen und kämpften um das satte Preisgeld von 100.000 Euro. Daniel Meurer (33) stieß mit seinem besten Freund Michael Overdick erst später zum Cast hinzu. Ins Finale kamen sie nicht, ähnlich wie Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26). Mit diesen beiden hat Daniel augenscheinlich noch ein Hühnchen zu rupfen!

Gegenüber Promiflash machte er seinem Ärger über das Bauer sucht Frau-Paar ordentlich Luft. Er hatte das Gefühl, dass die beiden sich für etwas Besseres hielten. "Also Patrick war schon von sich sehr überzeugt! Das war schon manchmal ziemlich arrogant", zog der einstige Prince Charming-Kandidat vom Leder. Antonia und Patrick kamen in dem Reality-TV-Format nicht über das Halbfinale hinaus und fanden das unfair. "Das zeigt einfach, wie unreif sie sind und wie kindisch", wetterte Dan weiter. Zudem fand er, dass die beiden die TV-Lodge schon viel früher hätten verlassen müssen. "Es gab so tolle Couples, die es mehr verdient hätten als diese zwei arroganten Heu-Schnüffler", stellte er genervt klar.

In der Villa selbst seien die drei aber nicht aneinandergeraten. Knallte es also bisher nur über Social Media? "In der Show selbst nicht, da alles im Hinterzimmer verlief! Ins Gesicht kam nur gelogener Mist! Genauso eklig wie der Mist auf dem Hof von einer Kuh! Nee, also es, kam zu nichts, außer, dass ich ein Statement gegeben habe", meinte Daniel abschließend zu diesem Thema.

Anzeige

Instagram / itssamdan Daniel Meurer im April 2022

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im April 2022

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de