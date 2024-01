Denkt schwangere Antonia Elena wieder an frühere Magersucht?

Denkt sie manchmal an alte Zeiten zurück? Im Juli hatte Antonia Elena bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Doch nur kurze Zeit später wurde das Babyglück der Influencerin von der Trennung ihres Kindesvaters Christian Wolf überschattet. Der ist mittlerweile sogar schon wieder neu vergeben. Könnten die Rückschläge die Schwangere nun einholen? Vor einigen Jahren hatte sie nämlich mit einer Essstörung zu kämpfen. Denkt Antonia etwa an ihre Magersucht zurück?

"Absolut nicht, weil ich geheilt in die Schwangerschaft ging", erzählt die 30-Jährige im Interview mit Bild und fügt hinzu: "Ich fühle mich aktuell mehr als wohl in meinem Körper. Die Veränderungen nehme ich dankbar an – auch die Dehnungsstreifen, kleinen Risse und Krampfadern." Das gehöre einfach dazu – in alte Muster zu verfallen, könnte also kein Problem für Antonia werden.

Die alten Gewohnheiten beschäftigen die Fitnessinfluencerin aber schon lange nicht mehr. "Ich habe vorhin darüber nachgedacht, dass ich früher in solchen Situationen in meinen Fressanfällen versunken wäre", gab sie vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story zu. Damit hätte sie sich abgelenkt und sich betäubt, um auf andere Gedanken zu kommen. "Heute gehe ich einfach – Gott sei Dank – ganz anders mit solchen Situationen um", schrieb sie weiter.

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Fitness-Influencerin

