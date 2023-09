Mit großer Freude: Antonia Elena verrät das Babygeschlecht

Süße News von Antonia Elena! Die Influencerin erwartet derzeit ihr erstes Baby. Doch besonders leicht gestaltet sich die Schwangerschaft für den Fitnessstar nicht. Nach einer Fehlgeburt kann die Blondine die Zeit als werdende Mama noch nicht so recht genießen – hinzu kommt die Trennung vom Kindsvater Christian Wolf. Umso mehr freut sich Toni nun, tolle Neuigkeiten zu verkünden: Sie verrät das Geschlecht ihres Babys.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Beauty am Samstag einige Fotos, auf denen sie mit nacktem Babybauch zu sehen ist. In den Händen hält sie kleine blaue Schuhe – und verrät damit, dass sie einen Jungen erwartet! "Ich freue mich so unendlich auf dich, das kann ich gar nicht in Worte fassen, aber ich werde es dir jeden Tag mit meiner Liebe zeigen!", schrieb sie dazu.

Ihre Fans sind von der Verkündung begeistert – und auch ihre Promifreunde freuen sich für Antonia. "Wie schön. Ich hatte es irgendwie im Gefühl", kommentiert HealthyMandy den Beitrag. Die Influencer-Kollegin versucht aktuell selbst, erneut ein Kind zu bekommen.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

antoniaelena.official Schwangerschaftstest von Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im Juli 2022

