Königin Letizias Ex-Schwager schreibt Buch über ihre Affäre

Er plant etwas! Seit einigen Monaten erschüttern Affärengerüchte das spanische Königreich: Im November veröffentlichte der königliche Experte Jaime Penafiel in seinem Buch "Letizia und Ich" eine angebliche Affäre von Königin Letizia (51) mit ihrem Ex-Schwager Jaime Del Burgo. Dieser lieferte die Informationen für das Schriftstück. Obwohl die Blaublüterin bereits im Jahr 2004 König Felipe von Spanien (55) geheiratet hatte, soll die Romanze der vermeintlichen Turteltauben erst 2011 beendet worden sein. Jetzt plant Jaime den nächsten Schlag gegen das spanische Königshaus!

Wie der Unternehmer auf X enthüllt, schreibt er nun an seinem eigenen autobiografischen Buch, welches in diesem Jahr unter dem Namen "Nichts als die Wahrheit" veröffentlicht werden soll. "Das Buch wird als E-Book für Apple und Kindle erhältlich sein und in den führenden Buchhandlungen in Spanien, Lateinamerika sowie in Nordamerika und einigen europäischen Ländern verkauft werden. Es wird ins Englische, Deutsche, Italienische und Französische übersetzt werden", erklärt Jaime auf der Plattform. Die Gewinne wolle er in vollem Umfang an eine spanische Wohltätigkeitsorganisation spenden.

Zuvor veröffentlichte er eine Liste mit den "vier Phasen der Beziehung" mit Letizia. Aus dieser geht hervor, dass die beiden von 2002 bis 2004 in einer Liebesbeziehung gesteckt haben sollen. Ab der Heirat bis 2010 sollen sie demnach Freunde und Vertraute gewesen sein, bevor sie im Jahr 2010 eine "langfristige und dauerhafte" Liebesbeziehung eingingen. Seit 2012 sei Jaime dann nur noch der Ehemann von Letizias Schwester Telma Ortiz (50) gewesen.

Anzeige

Getty Images Königin Letizia von Spanien im März 2023

Anzeige

MEGA Königin Letizia im Dezember 2023 in Madrid

Anzeige

Getty Images Letizia, spanische Königin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de