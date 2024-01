Bezahlte Jeffrey Epstein Opfer für Sex mit Prinz Andrew?

Der Fall sorgt weiterhin für Aufsehen. Prinz Andrew (63) soll in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein und wurde sogar verklagt: Virginia Giuffre beschuldigte den Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96), sie sexuell missbraucht zu haben. Mittlerweile konnten sich beide Parteien außergerichtlich in einem Vergleich einigen. Andrew selbst bestreitet bis heute die Vorwürfe vehement. Doch nun werden weitere Details zu dem Fall bekannt...

Wie The Sun jetzt berichtet, wurden auf Anordnung der Richterin Loretta Preska eine Reihe von Dokumenten zu dem Fall veröffentlicht – darunter Protokolle von eidesstattlichen Erklärungen und Polizeiberichte. So behauptete Virginia in einer Befragung, dass Epstein ihr umgerechnet 13.700 Euro zahlte, damit sie Sex mit Andrew hat. "Wurden Ihnen von oder im Namen von Jeffrey Epstein 10 bis 15.000 Dollar für den Sex mit Prinz Andrew gezahlt?", fragte Epsteins Anwalt laut dem Dokument, woraufhin Virginia antwortete: "Ja, ich habe 15.000 Dollar erhalten. Ich weiß nicht, welcher Gegenwert das in Pfund ist. Ich habe es in amerikanischen Dollar erhalten."



Virginias Anwalt David Boies hatte im vergangenen Jahr gegenüber Daily Mail Details zu dem medienwirksamen Gerichtsprozess verraten. So behauptete er, dass Andrew "innerhalb von vier oder fünf Tagen von einer abweisenden Haltung zu einem Deal übergegangen ist". Außerdem erklärte der Jurist: "Prinz Andrew wollte einfach raus. Er war realistisch genug, keine Forderungen zu stellen. Er wollte nur wenig Geld zahlen und [...] nicht anerkennen, [...] was er getan hatte [...]."

Anzeige

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew während einer Zeremonie im belgischen Brügge

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de