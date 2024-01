Große Ehre: Sie sind für BAFTA Rising Star Award nominiert

Diese Stars freuen sich über eine Nominierung für einen wichtigen Preis! Genau wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences jährlich den Oscar vergibt, zeichnet die British Academy of Film and Television Arts die herausragendsten Filmstars mit einem BAFTA Award aus. Eine besondere Ehre stellt dabei der Rising Star Award für den besten Nachwuchsdarsteller dar, denn solche Preise ebnen oft den Weg für eine große Karriere. Und auch 2024 haben sich großartige Schauspieler dafür qualifiziert.

Die Nominiertenliste für die diesjährigen BAFTAs geben die Verantwortlichen laut Deadline im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Unter anderem darf Phoebe Dynevor (28) für ihre Darstellung im Thriller "Fair Play" hoffen. Genauso groß sind die Chancen wohl aber für Jacob Elordi (26), der dank seiner Hauptrolle im gefeierten Film "Saltburn" nominiert ist. Hinzu kommt "The Bear"-Darstellerin Ayo Edebiri für ihre Rolle in der High-School-Komödie "Bottoms". Die Vierte im Bunde ist die britische Schauspielerin Mia McKenna-Bruce, die ihre Nominierung dem Indie-Streifen "How To Have Sex" verdankt.

2023 durfte sich Emma Mackey (28) über den BAFTA Rising Star Award freuen. In den Jahren davor waren Hollywoodstars wie Tom Holland (27), Letitia Wright (30) oder John Boyega (31) ausgezeichnet worden. "Jedes aufstrebende Talent verdient dieses Rampenlicht, da es außergewöhnliche Leistungen erbracht hat, die als Inspiration für die nächste Generation dienen", betont der BAFTA-Gastgeber Ali Plumb.

Getty Images Mia McKenna-Bruce, Schauspielerin

Getty Images Emma Mackey mit dem BAFTA Rising Star Award, 2023

Getty Images Tom Holland im Juni 2023

