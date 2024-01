Maria Teresa von Luxemburg teilt erste Fotos mit Enkelkind!

Sie ist eine stolze Oma! Maria Teresa von Luxemburg (67) ist bereits Großmutter von sechs Enkelkindern. In den sozialen Medien teilt die Großherzogin regelmäßig private Fotos von sich und ihren Nachkömmlingen. Am Dienstag durfte sie und ihr Ehemann Großherzog Henri von Luxemburg (68) sich über Familienzuwachs freuen. Ihr Sohn Prinz Félix von Luxemburg (39) und seiner Frau Claire wurden erneut Eltern. Jetzt postet Maria Teresa die ersten Fotos von ihrem siebten Enkel im Netz!

Auf Instagram teilt sie die Schnappschüsse vom ersten Kennenlernen mit dem Kleinen. Ein Bild zeigt, wie sie und Henri ihren Enkel glücklich im Arm halten. Auf einem weiteren Foto sind die frisch gebackenen Eltern Prinz Felix und Claire mit ihren Kindern zu sehen. "Was für eine große Freude, die Ankunft von Balthasar, unserem siebten Enkelkind, das am 7. Januar in Luxemburg geboren wurde", schreibt die Großherzogin zu den niedlichen Fotos.

Die Fans freuen sich über die privaten Aufnahmen. "So süße Fotos! Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Familie." oder "Er ist wunderschön! Danke, dass ihr die Fotos mit uns geteilt habt" sind nur zwei der vielen Kommentare unter Maria Teresas Instagram-Post.

Prinz Felix von Luxemburg mit seiner Familie, 2023

Maria Teresa von Luxemburg, 2023

Maria Teresa von Luxemburg, Großherzogin

