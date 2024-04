Königlicher Besuch: So prunkvoll fahren belgische Royals auf

Wenn royale Familien aufeinandertreffen, wird alles rausgeholt, was geht. Wie glänzend und edel das wird, beweisen jetzt die belgischen Royals. Der belgische Monarch König Philippe (64) und seine Gattin Königin Mathilde (51) empfingen am Dienstag den Großherzog Henri von Luxemburg (69) mit seiner Frau Maria Teresa (68). Zu einem Staatsbankett wurde sich dafür in einem klassischen Speisesaal versammelt, der von einem gewaltigen Kronleuchter der Extraklasse erleuchtet wird. Der Tisch und vor allem die Tischdeko stehen dem aber in nichts nach: Die royalen Familien kommen an einer Tafel zusammen, die mit ausladender Blumendeko geschmückt ist, und nehmen auf Stühlen Platz, die in Rot und Gold dem royalen Standard zu entsprechen scheinen. Mit so viel Prunk konnten die Belgier bei dem Besuch aus Luxemburg sicher Eindruck machen.

Zu feiern gab es bei dem Besuch jedenfalls reichlich. Am 15. April durften in beiden Familien Geburtstagskerzen ausgeblasen werden: Sowohl König Philippe als auch Großherzog Henri feierten ihren Ehrentag. Einen Tag später stand schon der nächste Geburtstag an: Philippes Tochter Prinzessin Eléonore wurde 16 Jahre alt. Der offizielle Staatsbesuch begann ebenfalls am Dienstag. Doch der Terminkalender der luxemburgischen Royals ist für drei Tage ganz schön voll. Neben dem Besuch einer Kunstausstellung geht es außerdem in gleich mehrere Traditionsfirmen in und um Brüssel. Zudem steht ein Besuch eines Luftwaffenstützpunkts an.

Den berühmten europäischen Königshäusern aus Großbritannien, Schweden, Dänemark oder Spanien stehen die Belgier aber in nichts nach. Hier handelt es sich vielleicht um ein junges, dafür aber ebenso traditionsreiches Haus. Eine Tradition, der wohl viele Kinder der Royals derzeit nachgehen, erfüllt auch Prinzessin Elisabeth (22). Ähnlich wie Prinzessin Leonore von Spanien (18) oder Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (20) trat sie in den Militärdienst. Im September 2023 wurde sie bei einer feierlichen Zeremonie sogar zur Offizierin ernannt.

MEGA Das belgische Königspaar mit dem Großherzogenpaar von Luxemburg

Getty Images Prinzessin Elisabeth von Belgien im September 2023

