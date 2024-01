Nach schwerem Flugzeugunfall: DJ Black Coffee ist verletzt!

Black Coffee, der mit bürgerlichen Namen Nkosinathi Innocent Maphumulo heißt, ist ein bekannter DJ. Einem größeren Publikum war er durch seine Teilnahme an der Red Bull Music Academy im Jahr 2004 bekannt geworden. Seither veröffentlichte er neun Studioalben – für eines davon wurde er sogar mit einem Grammy ausgezeichnet. Nun müssen die Fans jedoch um die Gesundheit von Black Coffee bangen!

Wie ein Beitrag auf seinem Instagram-Profil verrät, verletzte sich der Musiker auf einer Reise schwer. "Black Coffee war in einen schweren Unfall auf einem Flug auf dem Weg zu seiner geplanten Show in Mar Del Plata verwickelt", heißt es in dem Statement. Der "You Need Me"-Interpret habe einige Verletzungen durch den Unfall erlitten. Black Coffee bekomme aber die beste medizinische Hilfe und erhole sich im Kreise seiner Familie gut.

Die Fans des Sängers zeigen sich betroffen. "Ich bete für deine Genesung", äußert sich ein Fan unter dem Post. "Ich bin hier und bete für dich", drückt ein weiterer Follower seine Unterstützung für den Musiker aus. Auch auf X drücken Fans ihr Mitgefühl aus: "Ich hoffe, Black Coffee erholt sich wieder vollständig."

Getty Images Black Coffee, Musiker

