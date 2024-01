Taylor Swifts Katze ist reicher als ihr Liebster Travis!

Da kann er nicht mithalten! Im Sommer des vergangenen Jahres bandelten Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) miteinander an. Und seither sind die Sängerin und der NFL-Star unzertrennlich. TayTay feuert ihren Liebsten regelmäßig bei seinen Football-Matches an oder sie turteln verliebt in Bars oder Restaurants. Wegen des Geldes dürften die beiden sich nicht gefunden haben – unabhängig voneinander gelten die beiden in ihren Berufen als Topverdiener. Doch ein Tierchen macht Travis den Posten ein wenig streitig!

Cats.com veröffentlicht nun sozusagen eine Forbes-Liste für die reichsten Tiere der Welt – und auf Platz drei landet die Miezekatze der "All Too Well"-Interpretin: Olivia Benson. Das Vermögen der schottischen Faltohrkatze wird umgerechnet auf satte 89 Millionen Euro geschätzt. Zu so viel Kohle kam der Vierbeiner durch Social Media, Auftritte in Taylors Musikvideos sowie teuren Werbedeals. Der Partner ihrer berühmten Besitzerin kommt im Vergleich nur auf umgerechnet 36,5 Millionen Euro an Vermögen.

Taylor und Travis haben sich augenscheinlich gesucht und gefunden. Das bewiesen die beiden abermals an Silvester. Das neue Jahr läuteten die Turteltauben nämlich mit wildem Geknutsche ein, wie ein Video bewies.

Instagram / taylorswift Taylor Swifts Katze Olivia Benson im April 2020

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

