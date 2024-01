Vor Dschungelcamp: Leyla Lahouar gönnt sich letzten Döner

Leyla Lahouar will vor dem Ekelfraß noch ein letztes Mal genießen! Schon in wenigen Tagen zieht sie ins Dschungelcamp ein. Dort winken tagelang nur noch Reis und mickrige Bohnen – und in den Dschungelprüfungen einige besondere Schmankerl wie Kotzfrucht oder gekochter Kamelpenis. Keine leckeren Aussichten für die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Vor der Abreise gönnt sich Leyla daher noch einmal ihr Lieblingsessen.

Am Mittwoch hat sich der Realitystar auf den Weg in den australischen Busch gemacht, wie Bild berichtet. Davor feierte Leyla noch ein Abschiedsfest mit ihrer Mama und ihren Freunden – und einem Döner! Der ist ihr letzter Genuss vor dem großen Abenteuer. "Früher habe ich den immer nach der Schule für 2,50 Euro gekauft und irgendwann die Liebe dafür entwickelt", erklärt die Influencerin. Sie brauche einfach viele Zwiebeln und Knoblauch.

Im Dschungel muss Leyla dann auf so einen schmackhaften Luxus verzichten – aber sie ist fest entschlossen, das zu schaffen! Ihr großes Vorbild ist dabei Djamila Rowe (56), die Dschungelkönigin des vergangenen Jahres. "Sie hat mich so beeindruckt damals, ich habe nie für jemanden angerufen beim Dschungelcamp, aber für Djamila habe ich es getan", schwärmt die TV-Bekanntheit.

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Juni 2023

