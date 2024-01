13 Jahre zusammen: Ist Bruno Mars' Beziehung gescheitert?

Haben sie sich auseinandergelebt? Bruno Mars (38) stürmt seit knapp 14 Jahren mit Hits wie "Grenade" oder "Uptown Funk" regelmäßig die Charts. Und auch in seinem Privatleben schien es bisher eigentlich super für den Sänger zu laufen: Seit 2011 weicht ihm seine Partnerin Jessica Caban nicht mehr von der Seite. Doch damit könnte nun Schluss sein: Bruno und Jessicas Liebe soll im Sande verlaufen sein!

Wie The Sun berichtet, steht die Beziehung der beiden angeblich auf der Kippe. "Bruno und Jessica verbringen kaum noch Zeit miteinander. Es ist wirklich traurig", erklärt ein Freund der beiden gegenüber dem Magazin. Auch Weihnachten und Silvester soll das einstige Liebespaar bereits getrennt voneinander verbracht haben. "Sie führen getrennte Leben und das verheißt nichts Gutes für ihre Beziehung. Es fühlt sich an, als ob die Dinge zwischen ihnen im Sande verlaufen. Sie haben so viel gemeinsam erlebt, aber wir sind uns nicht sicher, ob sie es diesmal schaffen werden", führt der Tippgeber weiter aus.

Die Entfremdung der einstigen Turteltauben soll neben dem vollen Tourneeplan des "When I Was Your Man"-Interpreten auch darauf zurückzuführen sein, dass der Musiker vor der Latina bisher nicht auf die Knie gegangen sei. "Sie ist meine beste Freundin, mein Fels in der Brandung. Was ist falsch daran, wenn es dabei bleibt? Wir sind einfach nur glücklich", verriet Bruno bereits 2016 im Gespräch mit Rolling Stone.

Getty Images Jessica Caban und Bruno Mars bei den Grammy Awards 2018

Instagram / officialjessicacaban Jessica Caban und Bruno Mars auf einem Urlaubs-Schnappschuss

Getty Images Bruno Mars und Jessica Caban in Los Angeles

