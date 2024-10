Bruno Mars feiert total betrunken mit Blackpink-Star Rosé

Von dieser Freundschaft wussten ihre Fans gar nicht: Bruno Mars (39) und das Blackpink-Mitglied Rosé (27) haben offenbar einen wilden Abend miteinander verbracht. Auf Instagram posteten beide Musiker Fotos ihrer Partynacht. Der "Grenade"-Interpret erklärte in der Bildbeschreibung außerdem, was genau passiert sein soll: "Hier seht ihr mich, nachdem Rosé mir dieses koreanische Trinkspiel beigebracht und mich abgefüllt hat. Kurz darauf versuchte sie, mich zu küssen, und ich sagte: 'Wow, Rosie! Ist das ein Teil des Spiels?'" Abgesehen davon sei es ein "entspannter Abend" gewesen.

Viele Fans vermuteten, dass sich Bruno diese Story aus den Fingern gesogen habe. "Oh mein Gott, das ist so lustig, Bruno", kommentierte ein Follower, während ein anderer fand: "Seine Beschreibung klingt wie Fanfiction." Doch manche User glaubten, dass die wirren Worte ein neues Projekt anteasern könnten. "Der Text könnte Teil eines Liedes sein, das sie zusammen aufnehmen werden", spekulierte ein User. Diese Überlegung ist nicht komplett unrealistisch, denn vor dem Duett mit Lady Gaga (38) lieferte der R&B-Sänger auch Hinweise auf ihre Zusammenarbeit auf Social Media.

Für Rosé käme ein Song mit dem Popstar gerade zum richtigen Zeitpunkt. Erst vor wenigen Tagen verkündete sie ihren Fans im Netz ihr Solo-Comeback. Nach vielen Jahren, in denen sie hauptsächlich mit Blackpink unterwegs war, soll am 6. Dezember ihre neue Platte erscheinen. "Ich habe mein Blut und meine Tränen in dieses Album gesteckt. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch dieses kleine Tagebuch von mir anhört", erklärte sie in ihrem Post. Auch den Titel des Werkes plauderte die 27-Jährige bei der Gelegenheit aus: "'Rosie' – so dürfen meine Familie und meine Freunde mich nennen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruno Mars, 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / roses_are_rosie Rosé, K-Pop-Star

Anzeige Anzeige