Rosé und Bruno Mars brechen mit ihrem Duett YouTube-Rekorde

Rosé (27), Sängerin der K-Pop-Gruppe Blackpink, hat zusammen mit Bruno Mars (39) einen legendären Rekord aufgestellt: Ihr Duett "APT." erreichte unglaubliche 300 Millionen Aufrufe auf YouTube – und das nur 22 Tage und 6 Stunden nach der Veröffentlichung am 18. Oktober 2024. Damit ist Rosé laut Allkpop die einzige K-Pop-Solo-Künstlerin der letzten elf Jahre, die diesen Rekord in so kurzer Zeit erreichen konnte. "APT." wurde als Vorab-Single vor Rosés offiziellem Comeback veröffentlicht, das für den 6. Dezember geplant ist. Der Song wird Teil ihres neuen Solo-Albums "rosie" sein, das insgesamt zwölf Tracks umfasst.

Das Musikvideo zum Song, in dem Bruno am Schlagzeug zu sehen ist, während Rosé um ihn herumtanzt, war direkt nach Veröffentlichung von Erfolg gekrönt. Innerhalb von fünf Tagen nach dem Upload verzeichnete das Musikvideo bereits 100 Millionen Aufrufe auf YouTube und hielt sich kontinuierlich an der Spitze der Plattform-Trends. Auch die Charts dominierte "APT.": In den U.S.-Spotify-Charts stieg der Song direkt bei Platz 1 ein, die iTunes-Charts eroberte er in 40 Regionen im Sturm. In China belegte der Song Platz 1 auf QQ Music, was die Beliebtheit von Rosé und Bruno sowohl in Amerika als auch in Asien unterstreicht.

Rosé, deren voller Name Roseanne Park lautet, wurde am 11. Februar 1997 in Neuseeland geboren und hat ihre musikalische Reise mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz vorangetrieben. Sie ist nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern hat auch beim Schreiben und Komponieren aller Songs ihres kommenden Albums tatkräftig mitgewirkt, wie Allkpop berichtet. Die Zusammenarbeit mit Bruno zeigt ihre Vielseitigkeit und die für diesen Erfolg ausschlaggebende Fähigkeit, musikalische Genregrenzen elegant zu überschreiten, ohne dabei an Authentizität einzubüßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosé im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / roses_are_rosie Bruno Mars und Rosé, Musiker

Anzeige Anzeige