Zu teuer: Jennifer Lopez lehnte Auftritt von Bruno Mars ab

Jennifer Lopez (55) hatte offenbar große Pläne für ihre Hochzeit mit dem ehemaligen Baseballstar Alex Rodriguez (49), doch nicht alle Ideen ließen sich umsetzen. Im Podcast "The Skinny Confidential Him & Her" teilte ihre Hochzeitsplanerin Mary Blum ein überraschendes Detail aus den Vorbereitungen. Demnach fragte Jennifer 2019, ob Bruno Mars (39) bei der Feier auftreten könnte. Als Mary ihr jedoch den Preis nannte – satte fünf Millionen Dollar (rund 4,8 Millionen Euro) für einen 45-minütigen Auftritt des "24K Magic"-Sängers – soll Jennifer nur ungläubig reagiert haben. "Das ist doch lächerlich!", habe sie laut Mary geäußert.

Brunos hohe Gage überrascht in der Branche jedoch wenig. Wie Mary weiter im Podcast erklärte, sind derartige Summen für Weltstars durchaus üblich, selbst wenn der Auftritt nur eine kurze Zeitspanne umfasst. Die Hochzeitsplanerin fügte hinzu, dass Paare mit solchen Budgets oft Künstler von Rang und Namen für bestimmte Highlights buchen, während der restliche Abend eher von DJs oder Bands begleitet wird. Jennifer, die für ihre extravaganten Events bekannt ist, entschied sich jedoch, ihren großen Tag anders zu gestalten – auch wenn die geplante Hochzeit letztlich nie stattfand. Im April 2021 gaben Jennifer und Alex, die sich 2017 kennengelernt und 2019 verlobt hatten, ihre Trennung bekannt.

Nach dem Ende ihrer Beziehung zu Alex fand Jennifer schließlich wieder zu ihrer alten Liebe Ben Affleck (52) zurück. Das Paar, das in den 2000ern bereits verlobt war, überraschte 2022 mit einer spontanen Hochzeit in Las Vegas, gefolgt von einer glamourösen Feier in Georgia. Doch auch ihre vierte Ehe hielt nicht lange: Im August 2024 reichte Jennifer die Scheidung ein. Privat zeigt sich die Sängerin oft als starke, kompromisslose Persönlichkeit, die nicht nur beruflich klare Vorstellungen verfolgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Anzeige