"Beste Freundin": Mama ist Florian Silbereisens größter Fan

Mama ist die Beste! Florian Silbereisen (42) gehört in Deutschland zu den wohl bekanntesten und erfolgreichsten Schlagerstars. Neben der Musik ist der Sänger aber auch nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Neben etlichen Shows wie "Der Schlager des Sommers" saß er 2022 sogar in der DSDS-Jury. Aktuell scheint er endgültig im deutschen TV-Olymp angekommen, denn er ist der Kapitän in Das Traumschiff. Bei all dem steht seine Mama immer hinter ihm – denn Mutti ist Florians größte Stütze!

In der NDR-Reportage "70 Jahre Samstagabend-Show" betont Florian jetzt, wie wichtig seine Mama für ihn ist. Denn als jüngstes von fünf Kindern habe sie ihn immer besonders unterstützt. "Die Mama ist natürlich der allergrößte Fan", schwärmt der 42-Jährige. Vor jeder seiner Shows telefoniere er mit ihr. Ohne Mama geht es nicht: "Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es mal wäre, wenn sie da nicht mehr anrufen würde." Auf dem "MDR-Riverboot" betonte Florian, seine Mama sei seine "beste Freundin".

Ob aktuell auch eine andere Frau in Florians Leben eine Rolle spielt, ist nicht ganz klar. Allerdings keimen immer wieder Gerüchte auf, seine Kollegin Beatrice Egli (35) habe sein Herz erobert. Ein romantisches Duett befeuerte das zuletzt. Im Song "Das wissen nur wir" singt das Duo: "Vielleicht sind wir ein Paar, schon ein paar Mal zu weit gegangen. Doch das wissen nur wir, was zwischen uns heut Nacht passiert."

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Schauspieler und Moderator

Anzeige

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Oktober 2022 in Leipzig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de