Dieter Bohlen schießt scharf gegen Florian Silbereisen

Dieter Bohlen (71) hat auf dem Immokongress kräftig gegen Florian Silbereisen (43) ausgeteilt. Der Musikproduzent sprach über die Zeit, in der er 2022 bei Deutschland sucht den Superstar pausierte und Florian als Juror einsprang. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, urteilte Dieter: "Es hat keiner mehr geguckt, die Leute fanden es langweilig." Neben Kritik an der Show ließ er auch kein gutes Haar an Florians gesanglichem Talent: "Für jemanden, der überhaupt nicht singen kann, da kann natürlich jeder andere singen." Dabei soll er seine Aussage laut SchlagerPlanet sogar mit einer nachäffenden Geste unterstrichen haben.

Doch damit nicht genug: Der Pop-Titan legte noch nach. Dieter erzählte, dass man ihm einmal vorschlug, mit Florian zusammenzuarbeiten, doch er habe kategorisch abgelehnt: "Niemals, nur über meine Leiche." Angeblich habe er sich sogar geweigert, Songs für ihn zu produzieren. Dazu fiel noch eine spitze Bemerkung: "Ich kann auch aus einem Kilo Hackfleisch noch 'nen Hit machen, aber daraus nicht." Dieter betonte zwar, den Schlagerstar "total nett" zu finden, machte aber mit seinen Aussagen deutlich, dass eine Zusammenarbeit für ihn niemals infrage käme. Florian selbst hat sich bisher nicht zu diesen Aussagen geäußert.

Dieter, der seit Jahrzehnten als "Pop-Titan" bekannt ist, ist für seine spitzzüngigen Kommentare gefürchtet, sei es bei "DSDS" oder abseits der Bühne. Florian hingegen pflegt seit Jahren ein Saubermann-Image und ist vor allem für seine charmante Moderation im Schlagerbereich bekannt. Die beiden Entertainer könnten unterschiedlicher kaum sein – was vielleicht auch erklärt, warum sie sich künstlerisch nicht nähergekommen sind. Ob die scharfen Worte von Dieter die Beziehung der beiden nachhaltig belasten oder von Florian ignoriert werden, bleibt offen – bisher hat dieser zu solchen Provokationen meist geschwiegen und sich auf seine Projekte konzentriert.

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

Getty Images Florian Silbereisen im Juli 2022

