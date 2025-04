Für Florian Silbereisen hat das Älterwerden viele Vorteile

Florian Silbereisen (43) kann mittlerweile auf eine langjährige Karriere als Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler zurückblicken. Er ist aber längst nicht mehr die Person, die er zu Beginn seiner Laufbahn war – denn wie der Das Traumschiff-Star jetzt gegenüber Gala betont, bringt das Älterwerden einige Vorteile bezüglich der persönlichen Entwicklung mit sich. "Ich merke, dass ich durch das Älterwerden und die Erfahrungen definitiv entspannter werde und mir nicht mehr über jeden Schmarrn so viele Gedanken mache", offenbart er.

Darüber hinaus lernte der 43-Jährige, das Leben abseits der großen Bühnen mehr zu schätzen. Die Rückkehr zur Bodenständigkeit und die Nähe zu seinen Liebsten sind ihm sehr wichtig, weshalb er es sehr genießt, in seiner Heimat Passau Zeit zu verbringen. Dort wartet auf Florian auch immer ein ganz bestimmtes Ritual. "Sobald ich in der Heimat bin, ist das Haus oft voll. Freunde, Familie, und so soll es ja auch sein. Daheim kann ich abschalten, auftanken und zur Ruhe kommen", erzählt er.

Der Volksmusik-Star soll sich kürzlich auch dazu entschlossen haben, wieder zurückzuziehen. Das hatte laut dem Magazin Neue Woche jedoch einen traurigen Hintergrund: Seine Mutter Helga soll einen Schlaganfall erlitten haben. Es heißt, aufgrund des familiären Schicksalsschlags habe Florian dann die Entscheidung getroffen, wieder näher bei seiner Familie zu sein und seine idyllische Villa in Tiefgraben am österreichischen Mondsee, in der er seit 2019 gelebt hatte, aufzugeben. Nun soll er in der bayerischen Gemeinde Tiefenbach wohnen, um seine Geschwister und seine Mama im Alltag zu unterstützen.

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Dezember 2023

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Dezember 2022

