"unREAL": Serkan Yavuz stellt den Inhalt seines Podcasts vor

Serkan Yavuz (32) hat auf Instagram seinen neuen Podcast mit dem Titel "unREAL" vorgestellt. In einem dramatischen Trailer kündigt der Realitystar an, dass die erste Folge des Podcasts am 8. Mai bei Podimo erscheint. Mit ernster Miene und überraschend offenen Worten wendet er sich direkt an seine Fans: "Du willst wissen, wer ich bin? Ich auch. Ich war jahrelang der Mann, der versucht hat, nie Schwäche zu zeigen, und der daran kaputtgegangen ist." Der zweifache Vater spricht über seine eigenen Unsicherheiten, Fehler in der Vergangenheit und die schwierige familiäre Situation. Seine Einladung an die Zuschauer ist klar: Sie sollen gemeinsam mit ihm auf eine Reise gehen, die tiefe Einblicke in sein wahres Ich geben soll.

Besonders emotional ist sein offenes Bekenntnis: "Ich hab meine Frau, die ich liebe, betrogen. Ich habe meine Familie verloren. Und letztendlich hab ich mich verloren." Dabei betont Serkan, dass es ihm vor allem darum geht, ehrlich zu sich und seinem Publikum zu sein – und nicht länger den starken Mann zu spielen, als den ihn viele bislang wahrgenommen haben. "Ich will die Hintergründe erklären, wo ich herkomme, wer ich bin, und endlich mal zu mir stehen", erzählt er im Trailer weiter und motiviert seine Follower, aus seinen Fehlern zu lernen: "Macht nicht dieselben Fehler wie ich."

Die Schlagzeilen um Serkan wollen aktuell noch nicht abreißen. Der Wirbel um den Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer begann mit der Trennung seiner Ehefrau Samira Yavuz (31). Der 32-Jährige tauchte nach der Bekanntgabe ab und meldete sich erst wieder, als herauskam, dass er die Mutter seiner Kinder mit Evanthia Benetatou (33) betrogen hat. Seither versucht er nichts mehr, als seine Ex-Partnerin zurückzugewinnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Anzeige Anzeige