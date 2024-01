Ex Cora im Dschungel: Schaut Ralf Schumacher sich das an?

Seine Ex mischt bald im Dschungel mit! Ralf (48) und Cora Schumacher (47) waren fast 14 Jahre lang verheiratet. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2015 entbrannte zwischen ihnen ein regelrechter Rosenkrieg. Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen dem einstigen Rennfahrer und dem Reality-TV-Star geglättet. Die Blondine steht aktuell kurz vor ihrem Abflug nach Australien, um sich den Prüfungen im Dschungelcamp zu stellen. Jetzt meldet sich Ralf zu ihrer Teilnahme zu Wort. Wird er Coras Dschungel-Auftritt mitverfolgen?

Im Interview mit RTL gibt der ehemalige Formel-1-Pilot eine klare Antwort darauf: "Ja, also ich habe schon vor, mir das anzusehen. Ist doch klar. Ich möchte ja selber sehen, was da passiert." Normalerweise verfolge Ralf laut eigenen Aussagen die Mutproben-Show nicht. Durch die Teilnahme seiner Ex änderte er augenscheinlich seine Meinung. Selbst in den Dschungel einzuziehen, käme für den Bruder von Michael Schumacher (55) jedoch nicht infrage: "Im Dunkeln oder wenn man da in so Tanks kriechen muss, das wär zum Beispiel ein absolutes No-Go für mich."

Ob Ralf und Coras Sohn die Show verfolgen wird, ist fraglich. David Schumacher (22) brach nämlich vor einiger Zeit, ganz zur Verwunderung seiner Mutter, den Kontakt mit ihr ab. Doch wie er sich auch entscheidet: Cora trägt für ihren Sohn ein Tattoo an ihrem Handgelenk – dieses wird ihr im australischen Busch sicherlich viel Kraft geben.

Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

David und Ralf Schumacher

Cora Schumacher, TV-Star

