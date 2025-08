Cora Schumacher packt aus: War die Ehe mit Ralf nur Schein?

Cora Schumacher (48) hat in einem Interview für die neue App POCHER.Club von Comedian Oliver Pocher (47) über ihre Ehe mit Ralf Schumacher (50) gesprochen und für Klarheit gesorgt: War das Ganze nur eine Scheinehe? Das Thema kam auf, nachdem der ehemalige Rennfahrer sich im Jahr 2024 zu seiner Homosexualität bekannt hatte – ein Aspekt, der jahrelang für Spekulationen sorgte. "Es war immer ein offenes Geheimnis", bemerkte Oliver gegenüber Cora und sprach die Gerüchte an, die besagten, die Ehe sei nur ein vertragliches Arrangement gewesen. Cora reagierte deutlich: "Dann wäre ich ja jetzt reich, wenn das so gelaufen wäre."

Im Verlauf des Gesprächs gab Cora zu, dass sie während der Ehe mehrfach nachgefragt habe, ob es etwas gebe, das sie wissen solle. Doch eine klare Antwort habe sie nie erhalten. Was sie rückblickend besonders wurmt: Ralf habe nie öffentlich Stellung dazu bezogen, um die Gerüchte über eine Scheinehe zu widerlegen. Damit habe er sie allein gelassen, was für sie immer ein schwieriges Thema blieb. Trotz allem wirkte die Reality-TV-Darstellerin im Interview nicht verbittert, sondern eher reflektiert und fokussiert auf ihren eigenen Lebensweg.

Ralf und Cora Schumacher waren von 2001 bis 2015 verheiratet und haben gemeinsam einen Sohn. Ihre Beziehung war häufig Gegenstand der Boulevardpresse, doch trotz der öffentlichen Trennung betonen beide, das Wohl ihres Kindes stehe an erster Stelle. Cora hat sich nach der Scheidung verstärkt als Reality-TV-Star etabliert und blieb eine schillernde Persönlichkeit in der deutschen Medienlandschaft. Ralf hat mittlerweile in dem gebürtigen Franzosen Étienne Bousquet-Cassagne sein großes Glück gefunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024