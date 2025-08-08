Étienne parodiert die Werbung von Ralf und Cora Schumacher

Étienne Bousquet-Cassagne, der Lebensgefährte von Ralf Schumacher (50), sorgt mit einem neuen Werbespot für Aufsehen. Der Clip, der für das Münchener Mietwagenunternehmen Finn gedreht wurde, ähnelt nicht nur stark Ralfs viralem Werbespot, sondern scheint auch ganz gezielt Cora (48) Schumacher, Ralfs Ex-Frau, aufs Korn zu nehmen. Mit Sprüchen wie "Sparabos sind mir bumsegal", die offensichtlich eine Anspielung auf Coras Parodie-Spot darstellen, und Aussagen wie "Zeit, sich von seinem alten Partner zu trennen", stichelt Étienne humorvoll gegen die frühere Beziehung von Ralf und Cora. Fans lieben das Spiel mit den Spitzen und feiern den Spot als witzige Fortsetzung des Schumacher-Werbekriegs.

Der aktuelle Werbespot ist bereits die dritte Eskalationsstufe des humorvollen Schlagabtauschs zwischen den Schumachers und nun auch Étienne. Nachdem Ralf vor wenigen Wochen mit einem Autohändler-Spot viral ging, folgte Cora mit einer Parodie für einen anderen Anbieter, in der sie Ralfs Kampagne humoristisch verarbeitete. Nun mischt Étienne dank seines Werbevideos kräftig mit, das beide Vorgänger-Spots parodiert. Besonders pikant: Am Ende des Clips erhält Étienne einen Anruf von "Schatzi", was unmissverständlich auf Ralf anspielt.

In der Vergangenheit sorgte die Ehe von Ralf und Cora für viele Schlagzeilen, nicht zuletzt durch ihre schwierige Trennung nach vierzehn gemeinsamen Jahren. Cora zeigte sich nach der Scheidung immer wieder verletzt und sprach offen über das Gefühl, während der Ehe nicht ausreichend geliebt worden zu sein. Zudem wurde Ralfs Coming-out im letzten Jahr zu einem öffentlich diskutierten Thema, das die Spannungen zwischen den beiden erneut aufleben ließ. Doch nun scheint sich das ehemalige Paar mit Humor und Kreativität ein kleines, öffentliches Duell zu liefern, das bei den Fans auf breite Zustimmung stößt. Ralf selbst hatte bereits bei Coras vorherigem Werbespot gelassen und amüsiert reagiert.

Collage: Instagram / ralfschumacher_rsc, actionpress Étienne Bousquet-Cassagne, Ralf Schumacher und Cora Schumacher Collage

Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2007