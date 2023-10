Cora Schumacher hat keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn David

Dieses Thema geht Cora Schumacher (46) besonders nah. Die ehemalige Rennfahrerin ist ein echter Familienmensch: Auch acht Jahre nach der Trennung ist die Beziehung zu ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (48) noch richtig eng. Mit ihm hat sie auch Sohn David (21), der 2001 zur Welt kam. Über ihren einzigen Nachwuchs spricht die TV-Bekanntheit nur selten. Nun erzählt Cora aber, dass das Verhältnis zu David schwierig ist.

"Er will keinen Kontakt. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum eigentlich genau", berichtet sie im RTL Interview mit Tränen in den Augen über ihren Sohn, der wie seine Eltern als Rennfahrer tätig ist. Zur Sprache kommt das Thema, weil Cora ihre Tattoos vorstellt: An ihrem Handgelenk prangt ein rotes Herz mit Davids Namen und seinem Geburtsdatum. Das Motiv bedeutet der Mutter alles. "Das ist eins meiner ersten Tattoos gewesen und das wird natürlich auch niemals weggelasert", betont sie.

Anderen Tintenkunstwerken auf Coras Haut geht es nun allerdings an den Kragen. Sie möchte unter anderem einen großen Totenkopf auf ihrem Oberschenkel und den Schriftzug "Princess" entfernen lassen. "Das ist mir dann vielleicht eine Lehre, dass ich mir das beim nächsten Mal genauer überlege oder vielleicht gar nicht mehr mache", erklärt die 46-Jährige über die Entscheidung.

Getty Images David und Ralf Schumacher

Getty Images David Schumacher, Rennfahrer

AEDT / ActionPress Cora Schumacher im Mai 2022

