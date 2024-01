Fall Andrew: Prinz William versteht Charles' Strategie nicht

Prinz Andrew (63) scheint das Königshaus zu spalten! Schon seit Jahren gibt es schwere Anschuldigungen gegen den Royal: Er soll tief in den Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein. Gerade kamen weitere Dokumente ans Licht, die ihn erneut schwer belasten. König Charles distanziert sich trotzdem nicht von seinem Bruder: An Weihnachten zeigte Andrew sich beispielsweise mit der Königsfamilie. Charles' Sohn Prinz William ist damit wohl gar nicht zufrieden!

Wie The Daily Beats berichtet, will Charles seinem Bruder weiterhin beistehen und ihn in Familienveranstaltungen einbeziehen. William kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen! "Jeder weiß, dass noch viel mehr Dinge über Andrew herauskommen könnten. Deshalb war William auch so bestürzt über die Nachsicht, die ihm zu Weihnachten entgegengebracht wurde. Er ist völlig verwirrt von der Strategie seines Vaters", meint ein Insider. Konfrontiert damit habe der Thronfolger den Monarchen wegen der Hierarchie im Königshaus allerdings nicht.

Ein ehemaliger Höfling berichtet der Website, dass Vater und Sohn sich 2020 eigentlich noch einig waren, dass Andrew aus der königlichen Familie ausgeschlossen werden sollte. "Man muss Charles' Urteilsvermögen infrage stellen, wenn er an Weihnachten mit Andrew in die Kirche geht", meint er.

Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew im Juni 2006

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

