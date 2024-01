Weitere Missbrauchsvorwürfe: Wie geht es Prinz Andrew damit?

Wie geht Prinz Andrew (63) mit den neuen Anschuldigungen um? Schon seit Jahren steht der jüngere Bruder von König Charles III. (75) unter Beschuss – er wird mit dem Sexhandelskandal von Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht. Erst vergangene Woche wurden neue Dokumente veröffentlicht, die dem zweifachen Vater unter anderem Missbrauch Minderjähriger vorwerfen. Und die aktuellen Schlagzeilen machen Andrew ganz schön zu schaffen!

Ein Bekannter des Prinzen verrät nun gegenüber Radar Online: Andrew ist am Boden zerstört! "Er weiß nicht, wie er reagieren soll", erklärt die Quelle. Die neuen Vorwürfe sollen nun auch Auswirkungen auf die royalen Aufgaben des 63-Jährigen haben. "Andrew wird nur an privaten und familiären Veranstaltungen teilnehmen dürfen, wie es sein Recht ist. Aber nicht an öffentlichen oder offiziellen", versichert der Insider.

Andrew erwarten also royale Konsequenzen – rechtliche aber weniger. Denn die britische Polizei ermittelt nicht gegen den Ex von Sarah Ferguson (64), wie sie kürzlich der Presse mitteilte. Demnach werden die neuen Informationen zwar geprüft, ein Verfahren müsse Andrew aber nicht fürchten.

Getty Images König Charles III. und Prinz Andrew, September 2022

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Jason Dawson / Royalfoto Prinz Andrew und Sarah Ferguson, 2019

