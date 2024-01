Wieder gesund? Mette-Marit ist zurück in der Öffentlichkeit!

Sie ist wieder da! In der letzten Zeit hatte die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (50) für besorgniserregende Schlagzeilen gesorgt. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon (50) leidet schon seit längerem an einer lebensbedrohlichen Lungenfibrose. Im Dezember erkrankte sie an Corona – eine absolute Gefahr für die Risikopatientin. Nun scheint es der dreifachen Mutter aber wieder besser zu gehen. Mette-Marit zeigte sich nach langer Zeit erstmals wieder in der Öffentlichkeit!

Am Dienstag besuchte sie eine Grundschule in Oslo. Hier durfte Mette-Marit die neue Schulbibliothek eröffnen. Dabei schien die Kronprinzessin in bester Stimmung zu sein. Lächelnd begrüßte die Norwegerin die anwesenden Schüler, bevor sie das Eröffnungsband feierlich durchschnitt. Für ihren großen Auftritt hatte sich die 50-Jährige ordentlich in Schale geworfen. In einem eleganten schwarzen Outfit legte Mette-Marit einen waschechten Wow-Auftritt hin.

In der letzten Zeit hatte Mette-Marit krankheitsbedingt diverse Termine absagen müssen. Unter anderem hatte sie eine royale Dienstreise auf die norwegische Insel Sula nicht wahrnehmen können. Die Fahrt hatte ihr Mann Haakon somit alleine antreten müssen.

Anzeige

ActionPress Kronprinzessin Mette-Marit bei der Eröffnung einer Schulbibliothek 2024

Anzeige

Instagram / Det kongelige hoff / NTB Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de