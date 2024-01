Jana-Maria Herz überredete ihre Schwester zu "Die Bachelors"

Kim-Yva Herz war wohl erst etwas skeptisch. Die Wahlspanierin wird in wenigen Tagen bei Die Bachelors nach der großen Liebe suchen. Ihre Schwester Jana-Maria (31) hatte dieses Ziel bereits vor zwei Jahren beim Bachelor verfolgt – anders als damals wird es nun aber nicht nur einen, sondern gleich zwei Rosenkavaliere geben. So oder so war sich Kim-Yva bezüglich der Show-Teilnahme aber nicht ganz sicher. Jana-Maria musste ihr offenbar einen kleinen Ruck geben.

"Ich habe sie ein bisschen überreden müssen. Ich hatte so eine schöne Zeit in Mexiko und habe mich so verliebt, [...] dass ich meiner Schwester das auch gewünscht habe", erzählt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Interview mit Promiflash. Kim-Yva sei ganz anders als sie und eher zurückhaltend. "Vielleicht traut sie sich nicht so viel und deswegen braucht sie manchmal so einen kleinen Schubser", vermutet Jana-Maria.

Dennoch hat die Influencerin ihrer Schwester vorher nichts mit auf den Weg gegeben. "Ich gebe nie gerne Tipps, weil alle meine Tipps irgendwie falsch sind. Ich hatte auch noch nie Glück mit meinen Tipps, deswegen soll sie einfach machen, was sie will und wie es kommt", stellt sie klar. Jana-Maria sei jedoch schon sehr gespannt, mit welchem Bachelor Kim-Yva anbandelt.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim-Yva Herz, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im November 2023

