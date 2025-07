Sexy: Bachelor Felix zeigt seinen durchtrainierten Body

Felix Stein sucht aktuell im TV bei Die Bachelors nach der großen Liebe. Abseits vom Rampenlicht entspannt der Fotograf im Urlaub mit seinen Kumpels auf Mallorca. Auf Instagram teilt er sommerliche Einblicke mit seinen Fans – Fotos zeigen ihn auf einem Boot, bei einem Padel-Match mit seinen Freunden und beim Tauchen im Meer. Seinen Fans im Netz fällt dabei eines besonders auf: Felix' durchtrainierter Body. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie: "Extraschichten im Gym haben sich ausgezahlt" oder "Wir brauchen den Workout-Plan, Bachelor."

Felix genießt den Sommer aktuell in vollen Zügen – erst vor wenigen Wochen war er mit seinem Sohn im Urlaub auf Fuerteventura. Im Interview mit Promiflash schwärmte der Social-Media-Star von dem Trip: "Ja, eine sehr schöne Zeit. Eine Woche nur Papa-Sohn-Urlaub, das war richtig, richtig schön." Für Felix war es nicht leicht, während der Dreharbeiten über Wochen hinweg von seinem Sprössling getrennt gewesen zu sein – umso mehr scheint er jetzt die gemeinsame Quality Time zu genießen. "Es war schon sehr schön, ihn wiederzuhaben. Und ich will auch nicht noch mal so lange weg, ehrlich gesagt", betonte er.

Ob es sich für Felix in Sachen Liebe gelohnt hat, sich auf das "Die Bachelors"-Abenteuer in Südafrika zu begeben, bleibt abzuwarten. Bislang legt sich der Rosenkavalier auf keine Frau fest und hat augenscheinlich mehrere Favoritinnen. In der aktuellen Folge kommt es jedoch erstmals zu einer Annäherung – Felix und Vivi knutschen beim romantischen Einzeldate. "Es hat sich perfekt angefühlt. Perfektes Timing, perfekter Grat zwischen zurückhaltend und intensiv", beschrieb der Rosenkavalier danach lächelnd.

Anzeige Anzeige

RTL, Instagram Collage: Felix Stein, Felix Stein

Anzeige Anzeige

Instagram / felix Felix Stein im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Stein, Mai 2025