So geht Felix mit Feedback zum "Die Bachelors"-Auftritt um

Seit Kurzem ist Felix Stein als einer der beiden neuen Rosenkavaliere in der beliebten TV-Show Die Bachelors zu sehen. Gemeinsam mit Martin Braun sucht er vor der Kamera nach der großen Liebe und stellt sich dabei auch dem Urteil der Zuschauer. Im Gespräch mit Promiflash verrät Felix, wie er mit dem Feedback aus der Online-Welt umgeht. "Es ist voll schön. Ich habe mir nicht so viele Gedanken vorher darüber gemacht. Dass es jetzt so positiv ist, ist schon cool", sagt er über die positiven Reaktionen. Besonders freue ihn, dass die Menschen ihn nicht für eine inszenierte Rolle halten, sondern er als authentisch wahrgenommen wird.

Trotz der überwältigend positiven Resonanz bleibt auch Felix keineswegs verschont von kritischen Stimmen. Aber bisher habe es noch keinen Kommentar gegeben, der ihn wirklich schwer getroffen habe. "Das ist ja persönliche Meinung. Alles cool. Deswegen war es eigentlich bisher fast nur positiv", erklärt er. Während der 33-Jährige zu Beginn noch viele Kommentare las, achte er jetzt darauf, das Thema entspannter anzugehen: "Ich glaube, nach Folge eins war ich kurz in einem Rabbit Hole und habe ein bisschen gelesen, habe lange geguckt. Und jetzt gerade versuche ich, es nicht mehr so viel zu machen, weil, auch wenn die meisten schön sind, es reicht immer ein schlechter."

Neben seiner TV-Karriere liegt Felix viel daran, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: seine Familie. Als Vater eines Sohnes habe er über die Jahre eine innere Ruhe gefunden, die ihn auch in turbulenten Zeiten erdet. "Ich bin 33. Ich habe einen Sohn. Das erdet dich so krass", erzählt er im Interview mit Promiflash. Diese Lebenserfahrung helfe ihm, mit negativen Kommentaren umzugehen und sie nicht zu nah an sich heranzulassen.

Getty Images Felix Stein, Mai 2025

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

Instagram / felix Felix Stein und sein Sohn im Fuerteventura-Urlaub im Juni 2025

