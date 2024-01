Liebeswirrwarr: Ist Julian Zietlows Ex Kate nicht verlobt?

Sie stiftet Verwirrung. Als neue Freundin von Julian Zietlow (39) war Kate Kolosovskaia in den vergangenen Monaten über Nacht schlagartig bekannt geworden. Die gebürtige Russin und der Ex-Unternehmer schienen sehr verliebt zu sein – doch im September folgte die Trennung. Kurz darauf fand das OnlyFans-Model einen neuen Partner, der ihr die Frage aller Fragen stellte. Oder etwa doch nicht? Kate teilt nämlich kryptische Zeilen.

Eine Userin kommentierte einen Instagram-Beitrag von Julians Ex mit folgenden Worten: "Wenn die zwei nicht einmal wissen, ob sie nun verlobt sind oder nicht, wird's schwierig." Kate ließ die Spitze nicht unkommentiert und lieferte eine Antwort. "Ich habe nicht Ja gesagt. Ich habe nur die Hand gegeben... und gesagt, dass ich alles andere als sicher bin", reagierte Kate mit einem Augenzwinkern. Ob das nun ein Hinweis darauf ist, dass Kate und Kynam überhaupt nicht verlobt sind?

Verlobt oder nicht verlobt – in den Medizinmann scheint Kate jedenfalls total verschossen zu sein. Im Netz schwärmte sie von dem neuen Mann an ihrer Seite: "Es fühlt sich unglaublich orgastisch, tief und ruhig an. Wir verbringen einfach Zeit miteinander und sind verliebt." Glaubt ihr, dass er um Kates Hand angehalten hat? Stimmt in der Umfrage ab.

Kate Kolosovskaia, 2023

Kate Kolosovskaias Verlobungsring

Kate Kolosovskaia im Mai 2023

