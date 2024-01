Mia Farrows Schwester Tisa Farrow mit 72 Jahren gestorben

Mia Farrow (78) trauert um ihre Schwester. Tisa Farrow war wie ihre Schwester eine Schauspielerin und ein Model. In mehreren Filmen hatte die US-Amerikanerin im Laufe ihres Lebens mitgespielt – darunter etwa "Feuerstoß" oder auch "Manhattan". In den vergangenen Jahren war es jedoch ruhig um sie geworden. Nachdem sie die Schauspielerei an den Nagel gehängt hatte, arbeitete sie einige Zeit als Krankenschwester. Nun berichtet Mia jedoch, dass Tisa plötzlich verstorben ist.

Auf Instagram teilt die Ex von Woody Allen (88) ein Foto ihrer Schwester und nimmt darunter Abschied von ihr. "Wenn es einen Himmel gibt, wird meine schöne Schwester Tisa dort zweifellos willkommen geheißen", schreibt Mia. Weiter führt sie aus: "Sie ist gestern Morgen unerwartet gestorben, offenbar im Schlaf. Dies ist eine schwere Zeit für alle, die sie so sehr bewundert und geliebt haben."

Tisa musste im Jahr 2008 einen schmerzhaften Verlust verkraften. Ihr Sohn Jason, den sie mit ihrem Ehemann und Filmproduzenten Terry Deane bekommen hatte, starb im Irak. Die Hollywood-Bekanntheit war außerdem Mutter ihrer Tochter Bridget.

Anzeige

Getty Images Mia Farrow im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Tisa Farrow im Jahr 1974

Anzeige

Getty Images Mia Farrow, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de