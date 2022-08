Neun Jahre Haft für Brittney Griner: Diese Stars fühlen mit

Brittney Griner (31) kriegt Unterstützung aus der Heimat. Die US-amerikanische Basketballspielerin wurde am Donnerstag in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt. Auslöser waren Haschisch-Öl und Vape-Kartuschen, welche im Januar im Gepäck der Sportlerin gefunden wurden. Bereits im Vorfeld stellte die 31-Jährige klar, dass es sich dabei um medizinisches Cannabis gehandelt habe. Jetzt gibt es die ersten Reaktionen auf die Verurteilung – viele Stars zeigen ihr Mitgefühl!

In seiner Instagram-Story wandte sich Justin Bieber (28) an seine Community: "Das tut weh. Wenn jemand weiß, wie ich helfen kann, lasst es mich bitte wissen." Auch der berühmte Moderator Andy Cohen (54) brach auf Twitter sein Schweigen: "Bringt Brittney nach Hause", schrieb er und versah seinen Beitrag mit einem Emoji der amerikanischen Flagge. Schauspielerin Mia Farrow (77) machte ihrem Ärger auch via Twitter Luft: "Der russische Richter hat alles ignoriert, was Britney Griner gesagt hat. Er hat sie zu 9 Jahren in einer Strafkolonie verurteilt [...] Verdammt herzzerreißend."

Doch nicht alle sind derselben Meinung – Komiker Tim Young teilt nicht die Ansicht seiner prominenten Kollegen. "Brittney Griner ist keine politische Gefangene... Sie hatte in Russland illegale Drogen bei sich und wurde verhaftet – daran ist nichts politisch", twitterte er.

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala 2022

Getty Images TV-Bekanntheit Andy Cohen auf dem roten Teppich

Getty Images Brittney Griner in Untersuchungshaft

