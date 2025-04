Michael Caine erzählt von peinlicher Sexszene mit Mia Farrow

Michael Caine (92) hat in seiner neuen Autobiografie "Don't Look Back, You'll Trip Over" eine besonders peinliche Erinnerung vom Set des Films "Hannah und ihre Schwestern" mitgeteilt. Während er und seine Kollegin Mia Farrow (80) eine intime Bettszene gedreht hätten, habe plötzlich Mias Ex-Mann, der Dirigent und Komponist André Previn, am Set vorbeigeschaut. "Ich schaute nach oben und da stand ihr Ex-Mann", erzählt Michael.

Mia und André waren von 1970 bis 1979 verheiratet und haben drei gemeinsame leibliche Kinder und drei weitere Kinder adoptiert. "Ich dachte nur, verdammt, das wird jetzt schwierig", erinnert sich Michael. Doch zum Zeitpunkt der Dreharbeiten waren die beiden bereits getrennt. Trotz der unangenehmen Situation lief der Dreh wie geplant weiter, und Michael betont, dass die Atmosphäre am Set am Ende nicht darunter gelitten hätte. Für Michael war die Arbeit an "Hannah und ihre Schwestern" sogar ein voller Erfolg: Seine Performance brachte ihm später seinen ersten Oscar ein.

Die Dreharbeiten hätten rückblickend dennoch einen bitteren Beigeschmack, denn zu dem Zeitpunkt war Mia mit dem Regisseur des Films – Woody Allen (89) – zusammen. Die Trennung der beiden im Jahr 1992 löste damals einen beispiellosen Skandal aus, geprägt von Missbrauchsvorwürfen gegen Woody, die bis heute nachwirken. Auch kam eines der von Mia und André adoptierten Kinder, Soon-Yi Previn (54), später in eine Beziehung mit Woody und heiratete ihn 1997. Erst kürzlich wurden die beiden auf einer Launch-Party für "AFM – A Fucking Magazine" gesehen. Mia schaffte es trotz allem, über Jahrzehnte hinweg eine beeindruckende Karriere aufzubauen. Michael blickt ebenfalls auf eine Reihe erfolgreicher Projekte zurück und hat sich längst als Ikone der Filmwelt etabliert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Caine, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images André Previn, Mia Farrow und die Zwillinge Matthew und Sascha

Anzeige Anzeige