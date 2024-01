Mit Brad Pitt: Will Sam Asghari Britney eifersüchtig machen?

Vergangenes Jahr hatten Britney Spears (42) und Sam Asghari (29) nach rund einem Jahr Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Zunächst sah es so aus, als drohe ein Scheidungskrieg – angeblich wollte der Fitnesstrainer den Ehevertrag anfechten. Inzwischen sollen sich die "Toxic"-Interpretin und ihr Ex aber wieder gut verstehen. Nun posiert das Model aber mit einer ganz bestimmten Hollywood-Größe – will Sam Britney etwa eifersüchtig machen?

Der Influencer veröffentlicht einen Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil, der ihn mit Brad Pitt (60) zeigt – Medienberichten zufolge soll seine Ex schon lange für den "Herz aus Stahl"-Darsteller schwärmen! Für die Aufnahme lachten die beiden Hotties sympathisch in die Kamera. Beide waren zu Gast der Kunstausstellung von Bennett Miller (57) in Beverly Hills. "Habe einige Hautpflegetipps von Brad Pitt bekommen", kommentiert Sam das Foto.

Auch die Fans scheinen einen Seitenhieb gegen die Sängerin zu vermuten. "Ist Britney nicht in sein Haus eingebrochen, um ihn zu treffen? Ich schätze, du hast es zuerst getan", kommentiert ein User den Post. "Britneys Traum", schreibt ein anderer. "Britneys Traum: Die beiden im Bett", scherzt ein amüsierter Fan.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019 bei einer Filmpremiere in Hollywood

Getty Images Brad Pitt im Dezember 2022

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

