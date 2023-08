Droht ein Scheidungsdrama? Sam Asghari ficht Ehevertrag an

Steht nun etwa eine Schlammschlacht bevor? Im vergangenen Jahr hatten sich Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) das Jawort gegeben. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer halten. Erst vor wenigen Stunden wurde behauptet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Ehe ein jähes Ende finden wird. Kurz darauf wurde dann schließlich bestätigt, dass das Model die Scheidungspapiere eingereicht hat! Zudem soll Sam nun auch den Ehevertrag anfechten!

Vor ihrer Hochzeit ließ die 41-Jährige Sam einen Ehevertrag unterschreiben, der ihr Vermögen als getrenntes Eigentum ausweist. Der Fitnesstrainer wolle diesen nun aber ändern, wie ein Insider gegenüber Page Six erklärt: "[Sam] versucht, Zugeständnisse über seinen Ehevertrag hinaus auszuhandeln." Der 29-Jährige soll unter anderem Ehegattenunterhalt und Anwaltskosten fordern.

Sollte die "Toxic"-Interpretin den Forderungen ihres Ex nicht zustimmen, droht Sam damit, "mit außerordentlich peinlichen Informationen über Britney an die Öffentlichkeit zu gehen". Eine weitere Quelle erklärt gegenüber TMZ allerdings, dass Britney einen Scheck an Sam ausstellen wird und die Angelegenheit für sie damit erledigt sei.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf einem Event

Getty Images Britney Spears bei der Pre-Grammy-Gala, 2017

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

