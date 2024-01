Nach "Forsthaus Rampensau": Flocke und Elsa waren ein Paar!

Das kam unerwartet! Kevin Platzer alias Flocke gewann mit seinem Teamkollegen Diogo Sangre (29) bei Forsthaus Rampensau und nahm die 25.000 Euro Preisgeld mit nach Hause. Der Realitystar hatte offenbar auch anderes als den Gewinn im Blick: Nach einem Flirt mit Jada Karabas (19) teilte er sich mit Elsa Latifaj das Bett. Nach der Show lief sogar mehr zwischen den beiden – Flocke und Elsa waren ein Paar!

In der aktuellen Folge des Podcasts "Radio Island" gibt der Berliner die überraschende Nachricht bekannt: "Ja, ich war mit Elsa zusammen. Ich glaube, so drei oder vier Monate." Diese Neuigkeit scheint so absurd zu sein, dass sich die Podcast-Hosts mehrfach rückversichern, ob das tatsächlich stimmt. Der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Promi fährt fort: "Ja, sie war dann immer bei mir in Berlin und ich bei ihr in Wien. Und sie hat sich sogar hier in Berlin eine Wohnung angeschaut. Aber irgendwie kam es dann anders."

Warum die Beziehung in die Brüche ging, kann Flocke noch nicht verraten: "Da warten wir einfach mal ab. Vielleicht kommt ja bei 'B:Real' noch was." Nach der Ausstrahlungspause der Reality-TV-Sendung dürften die Fans also bald mehr erfahren. Während Flockes Geschichte wohl noch bei "B:Real" weitererzählt wird, werden andere seiner Show-Kollegen bald nicht mehr in dem Format zu sehen sein.

Joyn / Nadine Rupp Flocke und Diogo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Sieger 2023

Joyn Flocke und Elsa Latifaj bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Instagram / the.flocke Kevin Platzer alias Flocke

