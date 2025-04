Wegen Eva: Serkan und Flocke sind bei Chris Broy unten durch

Eva Benetatous (33) Geständnis schlägt noch immer hohe Wellen: An ihrem Geburtstag vor einem Jahr hatte sie einen One-Night-Stand mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32) – und wurde am selben Abend auch intim mit Kevin Platzer (26) alias Flocke. Davon sind nicht nur die gesamte Reality-TV-Bubble und die Fans total schockiert, sondern auch Evas Ex Chris Broy (35), der vorher eigentlich ein gutes Verhältnis mit den beiden Männern gehabt hat. "Es geht mir nicht um Eva, da geht's mir nicht um Emotionen, sondern es geht mir um eine Art von Respekt", wettert er im Interview mit Promiflash gegen seine ehemaligen Kumpels.

Wie Chris im Gespräch mit Promiflash berichtete, erfuhr er von der intimen Nacht zwischen Eva und Flocke kurz nach dem Vorfall, was einen tiefen Riss in ihre Freundschaft zog. Dass auch Serkan mit ihr intim war, hatte er nicht kommen sehen. "Er war sogar an dem Morgen noch bei mir, hat in meinem Bett gepennt […]. So jemanden braucht keiner in seinem Kreis", macht der 35-Jährige deutlich. Beide Männer seien für Chris nun abgeschrieben: "Du bist bei mir zu Hause gewesen, hast von meinem Teller gegessen, bei mir geschlafen … und dann machst du sowas? Am Ende ist es mir egal, mit wem die da was hatte, aber wenn es einer von meinen Leuten ist bzw. war, dann gehörst du halt nicht mehr dazu."

Flocke wollte nach Evas Beichte nicht nochmal groß auf seinen Moment mit ihr eingehen – für ihn sei alles "fein und schön", erklärte er in seiner Instagram-Story. Serkan schwieg hingegen lange zu dem ganzen Drama, meldete sich vor wenigen Tagen dann aber mit einem Statement-Video zurück, für das er 1 Euro verlangte. Die Fans zeigten sich darüber total empört. "Er geht fremd und möchte jetzt auch noch Geld damit machen?" oder "Das ist mehr als frech von Serkan. Er soll sich schämen", hieß es im Netz. Ein User filmte den Clip ab und lud ihn erneut hoch – darauf reagierte der 32-Jährige prompt mit einem Schreiben vom Anwalt. "Ich freue mich, dass du die Erste bist, die die Urheberrechte verletzt", schrieb er in seiner Story dazu.

Instagram / chris_broy Chris Broy im Dezember 2022

ActionPress / Panama Pictures Serkan Yavuz, Realitystar

