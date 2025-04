"Oje": Jetzt äußert sich Flocke zum Eva-Serkan-Seitensprung

In der Reality-TV-Welt gibt es derzeit einen riesigen Skandal: Einige Monate nach der Trennung von Samira (31) und Serkan Yavuz (32) sowie einigen Untreue-Gerüchten bestätigte Eva Benetatou (33) vor wenigen Stunden, dass sie diejenige war, die in den Seitensprung des einstigen Bachelor in Paradise-Kandidaten involviert war. Kurz darauf wurde spekuliert, dass Kevin Platzer (26) alias Flocke in derselben Nacht ebenfalls etwas mit der Ex-Bachelor-Lady gehabt haben soll. Nun meldet sich der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer zu Wort und erklärt in seiner Instagram-Story: "Oje. Ja, die Nacht, an die kann ich mich sehr gut erinnern. Da gab es auf jeden Fall Folgen, die auch The 50 betroffen haben et cetera. Ich habe aber gar keinen Bock, da jetzt irgendwie so ein Riesending draus zu machen."

Der 26-Jährige betont, es sei mittlerweile ein Jahr her, alles sei "fein und schön" und jeder solle "sich gönnen, machen, tun, was er will" – bis auf eine Ausnahme. "Natürlich, Serkan hat eine Frau. Das ist deren Thema, was die da machen, da halte ich mich komplett raus", führt Flocke weiter aus. Dafür habe er aber eine andere "lustige" Anekdote zu dem Thema zu erzählen. Einen Tag nach der besagten Nacht habe sein Reality-TV-Kollege Diogo Sangre (30) eine Party geschmissen, auf der die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit Evas Ex Chris Broy (35) alles erzählte. Paco Herb war ebenfalls anwesend – und reagierte wütend. "Ich habe das mit Chris geklärt. Paco hat das mitbekommen – und Paco hat mir auf die Fresse gehauen im Klub", offenbart er.

Serkan und Samira gaben ihre Trennung im Februar dieses Jahres bekannt. Nachdem bekannt geworden war, dass der 32-Jährige seine Frau betrogen haben soll, wurde wild spekuliert, um welche Frau es sich gehandelt haben könnte. Aufgrund ihres vertraut wirkenden Verhältnisses in der Show "The 50" vermuteten Fans, dass Eva Serkans Seitensprung war – was die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin dann in ihrer Social-Media-Story zugab. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", schrieb sie.

Getty Images Paco Herb, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

