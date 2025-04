Hatte Eva Benetatou an Geburtstag was mit Serkan und Flocke?

Evanthia Benetatou (33) hat vor wenigen Stunden die Reality-TV-Welt ordentlich aufgemischt, indem sie einen Seitensprung mit Serkan Yavuz (32) zugegeben hat. Das Ex-Bachelor-Girl verriet, dass es im vergangenen Jahr an ihrem Geburtstag zu einem "einmaligen Moment" zwischen ihr und dem Noch-Ehemann Samira Yavuz (31) kam. Nun wird die Situation noch brisanter: Reality-TV-Kollegin Gabriela Alves spekuliert öffentlich, dass auch Kevin Platzer (26), bekannt als Flocke, an diesem Abend eine Rolle gespielt haben könnte. "Hast du sie nicht auch an diesem Abend an ihrem Geburtstag 'getröstet'?", schreibt die Ex on the Beach-Bekanntheit in einer Instagram-Story. Flocke greift diese Spekulation auf und kommentiert: "Ich habe mich auch gefragt, ob es die Nacht war, aber muss ja nach der Kampf der Realitystars-Premiere [gewesen sein]." Der Realitystar gibt sich aber gelassen: "Alles entspannt und cool, darf doch jeder machen, was er will."

In einem langen Statement erklärte Eva, wie es überhaupt zu dem Techtelmechtel mit Serkan kam: Es soll sie schwer getroffen haben, dass ihr Ex-Partner und Vater ihres Sohnes, Chris Broy (35), ihren Ehrentag ignoriert und nicht gratuliert habe. "Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", gab Eva zu und betonte jedoch, dass sie das Geschehene zutiefst bereue.

Auch an Samira richtete Eva das Wort. "Ich möchte mich bei Samira von Herzen entschuldigen. Es tut mir unendlich leid, dass sie dadurch verletzt wurde." Die 33-Jährige betonte aber gleichzeitig, dass sie nicht Schuld an dem Ehe-Aus von Serkan und Samira trage. Gestern Abend hatte Samira verraten, dass sie vor Kurzem erfuhr, dass sie die Person kennt, mit der ihr Ex-Partner fremdgegangen ist. "Ich war so gekränkt, als würde ich die Trennung erneut von Beginn an durchmachen", gab die zweifache Mama ehrlich zu.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

