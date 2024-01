"18 Drinks": Amy Robach und T.J. reflektieren Alkoholkonsum

Diese beiden nehmen kein Blatt vor den Mund. Im Dezember 2022 war die Affäre zwischen Amy Robach (50) und T.J. Holmes ans Licht gekommen. Die Folge: Ende Januar verlor das Moderationsduo aufgrund seiner heimlichen Beziehung seinen Job in der amerikanischen Frühstücksfernsehsendung "Good Morning America". Dennoch scheinen die beiden glücklicher denn je zu sein. Für das neue Jahr haben Amy und T.J. sogar gemeinsame Pläne.

In seinem Podcast "iHeartRadio" reflektiert das Paar seinen Alkoholkonsum. "Ich könnte leicht 18 Drinks am Tag trinken – 18 Drinks am Tag", macht T.J. deutlich. Amy verrät zudem, dass sie eine Zeit lang über 30 Gläser pro Woche getrunken habe. "Das ist entsetzlich für mich. Das ist peinlich für mich. Das ist nicht das, was ich mir wünsche", stellt die 50-Jährige klar.

Und genau deswegen wollen die beiden künftig auf das Lustmittel verzichten. "Wir haben im Dezember allein für Alkohol 2.612 Euro ausgegeben, Punkt. Ich dachte, die Zahl wäre höher, um ehrlich zu sein", gibt der 46-Jährige preis und betont: "Das ist eine Menge Geld, die im Januar eingespart werden soll."

Getty Images Amy Robach and T.J. Holmes im Mai 2022

Getty Images T.J. Holmes, Moderator

Getty Images Amy Robach, Moderatorin

